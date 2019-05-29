غسان سلامة: تواصلت مع “حفتر” وبيّنت له “سوء الفهم”.. وهذا ما طلبه مني!

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، غسان سلامة، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع “فرانس 24” أن قنوات الحوار لم تقطع بينه وبين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وعلق مبعوث الأمم المتحدة على تصريح سابق لحفتر يعتبر فيه أن سلامة تحول إلى “وسيط منحاز” في النزاع الليبي، مؤكداً أنه كان مجرد سوء فهم وقد تبدد مذاك.

وقال إنه “لم يتم إطلاع حفتر بشكل صحيح” على نص التقرير الأخير الذي رفعه سلامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف “تسنى له إعادة قراءة النص والتحقق من أنه واقعي”.

وأضاف أن المشير حفتر “طلب مني مواصلة وساطتي”، موضحاً أنه لم يفكر في أي لحظة بالاستقالة من منصبه.

ودان سلامة أيضًا الانتهاك واسع النطاق لحظر الأسلحة وافتقار المجتمع الدولي للوحدة والسلطة على ليبيا. لافتا بالقول: “ليس من السهل بالنسبة لي أن أمثل مجتمعًا دوليًا منقسمًا وعاجزا في بعض الأحيان.

وحول تصريحات حفتر أن سلامة والمجتمع الدولي يريدون تقسيم ليبيا، رد سلامة قائلا: “إن ما قلته هو تحذير وعلى حفتر أن يشكرني على ذلك لأنني أتفق معه في هذه النقطة في منع تقسيم ليبيا وفي المحافظة على سلامة أراضيها”.

وأكد سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن أن ليبيا “على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد”.

وقال حفتر لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” أن “تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضاً”.

وأضاف “لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبداً”.

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