بيان للخارجية الاميركية بشأن مباحثات “بومبيو” و”شكري” حول الوضع في ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بيانا بشأن مباحثات الوزير مايك بومبيو ونظيره المصري “سامح شكري” حول تطورات الوضع في ليبيا.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها إن مايك بومبيو ونظيره المصري سامح شكري ناقشا الثلاثاء في اتصال هاتفي، “الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع المزيد من التصعيد”.

وذكرت الخارجية في بيان أوردته على موقعها الرسمي مساء الثلاثاء، أن الوزيرين ناقشا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأبدى الوزيرين بحسب البيان تطلعهما إلى “استمرار الشراكة الثنائية في قضايا الأمن الإقليمي المهمة، بما في ذلك مواجهة أنشطة إيران الخطيرة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الخارجية المصرية، في بيان، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأميركي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الوزيريّن تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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