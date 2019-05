أكدت القيادة العامة للجيش، أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء / عباس كامل”.

وأضافت، أن ” اللقاء ناقش عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة ، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي / هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر و الذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة و ذلك وفقاً لإتفاقية التعاون القضائي الراسخة الموقعة بين البلدين وبعد إستيفاء كافة الإجراءات و إستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة”.

The post الجيش: تسليم “عشماوي” جاء وفقا لاتفاقية التعاون القضائي مع مصر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية