أعلنت حكومة الوفاق عن تكليف مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي برئاسة الوفد الممثل لليبيا في القمة العربية الطارئة بمكة.

وتناقش القمة العربية الطارئة عدد من القضايا على رأسها التهديدات الإيرانية لدول الخليج وتدخلاتها في شئون الغير.

