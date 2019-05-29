المشير حفتر يبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية التعاون المشترك

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

مكتب الاعلام بالقيادة العامة أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر ، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفذ عددا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر والذي ألقت القوات المسلحة القبض عليه خلال حرب تحرير درنة.

مكتب الاعلام بالقيادة العامة أكد أن عملية التسليم تمت وفقا لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين وبعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المسلحة.

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