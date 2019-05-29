تعليم الوفاق تبحث سبل إنهاء العام الدراسي الحالي

ترأس وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل اجتماعا موسعا ضم وكيله عادل جمعة ومديري المراكز والهيئات والمصالح التابعة للوزارة.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق إلى أن الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية شهد متابعة سير عمل كافة الجهات التابعة للوزارة وتدارس الاستعدادات النهائية لإنهاء العام الدراسي 2018-2019.

وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا ميزانية التنمية الخاصة والمشاريع الجاري العمل على تنفيذها في قطاع التعليم خلال العام 2019.

ونقل البيان عن المجتمعين توافقهم على وضع جدول زمني لمتابعة القرارات التي يتم اتخاذها مع تكليف إدارة التخطيط والإستراتيجيات بمتابعة سير تنفيذها وفقا للإطار الزمني المحدد.

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