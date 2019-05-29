بازار خيري في أبو سليم

أعلن المجلس البلدي أبو سليم عن إقامة سوق خيرية “بازار” لذوي الدخل المحدود والأسر النازحة برعاية جمعية الهلال الأحمر فرع ليبيا.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المجلس إلى أن هذه السوق الخيرية ستقام في مدرسة النجم الساطع بالقرب من قصور الضيافة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة للـ29 والـ30 والـ31 من شهر مايو الجاري وذلك في الساعة الـ11 والنصف ليلا مؤكدا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع المدعوين لحضور هذه السوق.

وتأتي إقامة هذه السوق في وقت يقترب فيه شهر رمضان من الانقضاء تمهيدا لحلول عيد الفطر وهو ما يحتم على الأسر شراء الملابس الجديدة للأطفال والكبار على حد سواء للتجمل بها خلال الاحتفال بهذا العيد.

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