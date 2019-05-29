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قيادي بالجيش: هناك انقسامات بين قيادات المليشيات واتهامات لبعضهم البعض

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد اللواء فوزي المنصوري آمر محاور عين زارة ووادي الربيع ، أن “هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميلشيات واتهامات لبعضهم البعض من استيلاء مجموعات معينة على السلاح والذخائر”.

وأضاف المنصوري،  أن “مقتل بن دردف ليس بالغريب لأن من يقاتلون الجيش هم خليط من التنظيمات الإرهابية التي سبق لها وضع علم القاعدة وداعش في محور السواني”.

وأكمل أن “القيادة العامة للجيش وضعت خطة لحماية المدنيين قبل عملية التحرك لتحرير العاصمة”.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • ياريت انقسامات فقط فهم يكفرون بعضهم البعض فالدواعش وانصار الشريعة يعتبرون السراج كافرا ولكن تخالفهم مرحلى لان حياتهم فى خطر وعدوهم واحد هو الجيش الوطنى الذى يرفض كل هؤلاء الخوارج وهم يتصورون بغباوتهم انهم لو انتصروا فسيتلصوا من السراج ومن المليشيات المدنية وبقيموا امارتهم تحت رايتهم المزعومة وكل منهم يظن انه الفرقة الناجية من الفئات الضالة الاخرى وعددها 72 فرقة ولو كان عندهم ذرة عقل وفهموا الحديث الشريف جيدا لعرفوا ان الفرقة الناجية حقا هى التى تضم غالبية المسلمين الذين لم ينضموا لكل هذه الفرق جميعا والتى تسعى للسلطة والمال بالافساد فى الارض وسفك الدماء بينما المواطن البسيط الموجود بالفعل فى الفرقة الناجية ملتزم بالقيم السامية للاسلام دينا قيما يحب الخير للجميع وليس فظا غليظ القلب مثل المغضوب عليهم اليهود ولكن عباد الرحمن رحماء بينهم ويمشون على الارض هونا يطعمون الطعام فى حب الله مسكينا ويتيما واسيرا وليسوا مثل الدواعش الفجار الذين يذبحون الاسرى ارضاء لخليفتهم الشيطان

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