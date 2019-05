أكد اللواء فوزي المنصوري آمر محاور عين زارة ووادي الربيع ، أن “هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميلشيات واتهامات لبعضهم البعض من استيلاء مجموعات معينة على السلاح والذخائر”.

وأضاف المنصوري، أن “مقتل بن دردف ليس بالغريب لأن من يقاتلون الجيش هم خليط من التنظيمات الإرهابية التي سبق لها وضع علم القاعدة وداعش في محور السواني”.

وأكمل أن “القيادة العامة للجيش وضعت خطة لحماية المدنيين قبل عملية التحرك لتحرير العاصمة”.

The post قيادي بالجيش: هناك انقسامات بين قيادات المليشيات واتهامات لبعضهم البعض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية