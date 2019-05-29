بالصور.. التيقن من سلامة مواد غذائية قرب غوط الرمان

تمكن منتسبو فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بمدينة تاجوراء المتمركزين في بوابة غوط الرمان من إيقاف 16 شاحنة تحمل حاويات أغذية ولحوم مختلفة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق فإن أصحاب هذه الحاويات التي كانت متجهة من ميناء الخمس البحري إلى العاصمة طرابلس يملكون إفراجا مؤقتا ومن دون حرس جمركي ليوجه رئيس الفرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتأكد من جودة الأغذية واللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في ليبيا.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون والإفراج عن الشاحنات التي تحركت وفقا لإجراءات سليمة.

هذا وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه فرق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في كافة أنحاء ليبيا عملها الساعي للحفاظ على الصحة الغذائية للمواطنين.

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