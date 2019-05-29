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بالصور.. التيقن من سلامة مواد غذائية قرب غوط الرمان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن منتسبو فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بمدينة تاجوراء المتمركزين في بوابة غوط الرمان من إيقاف 16 شاحنة تحمل حاويات أغذية ولحوم مختلفة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق فإن أصحاب هذه الحاويات التي كانت متجهة من ميناء الخمس البحري إلى العاصمة طرابلس يملكون إفراجا مؤقتا ومن دون حرس جمركي ليوجه رئيس الفرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتأكد من جودة الأغذية واللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في ليبيا.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون والإفراج عن الشاحنات التي تحركت وفقا لإجراءات سليمة.

هذا وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه فرق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في كافة أنحاء ليبيا عملها الساعي للحفاظ على الصحة الغذائية للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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