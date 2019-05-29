الشيخ الصغير: لم أتعرض لأي محاولة اغتيال

أكد منسق المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية فرع طبرق الشيخ حسين علي الصغير أن ما تعرض له مؤخرا لا يمثل محاولة تهدف إلى اغتياله.

وأشار الصغير في تصريح خص به قناة 218 إلى أن ما حدث معه هو مجرد مشاجرة عادية على خلفية مشكلة شخصية وليس لها أي أبعاد أمنية أخرى.

وأضاف أن مدينة طبرق هي دار السلام التي تتميز بالتماسك الاجتماعي والتواصل بين القبائل والشباب وكافة التركيبات المجتمعية.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا قد أكد في وقت سابق نجاة الصغير من محاولة اغتيال حينما أقدم أحد المجرمين المتشددين على التربص به ومن ثم قام بطعنه بسكين في بطنه عدة طعنات ثم ولى هاربا غير أن الشرطة لاحقته وتمكنت من القبض عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية