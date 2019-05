كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن فرار أكثر من 82 ألف شخص من منازلهم بسبب الاشتباكات في طرابلس.

وأضاف المكتب، أنه ” سقط حوالي 146 ضحية، بينهم 40 قتيلًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في مناطق المواجهة المباشرة”.

وأكمل ، أن “تدهور الظروف على الأرض، مع تزايد نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المتضررة من النزاع”.

