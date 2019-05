حالة الطقس اليوم في أغلب مناطق ليبيا اليوم الأربعاء

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب على أغلب مناطق الجنوب الغربي والوسط والشمال الشرقي وبعض دواخل الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصاحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية نتوقع أن تكون جيدة على مناطق الوسط والجنوب الغربي مما قد تؤدى الى جريان بعض الاودية المحلية.

وأضاف المركز، أن ” درجات الحرارة سجلت ارتفاع طفيف هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح مابين ( 28 – 34 ) مْ وتعود للانخفاض بشكل ملحوظ يوم الغد وتبقى معتدلة نسبيا على أغلب مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح مابين ( 23 – 30 ) مْ بينما تبقى مرتفعة على جالو والجغبوب و مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح مابين ( 40 – 45 ) مْ”.

