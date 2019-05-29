العباني: على مجلس الأمن فرض عقوبات على تركيا وإعتبارها دولة حاضنة للإرهاب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن تركيا هي التي تتحمل مسؤولية حرية إقامة وتنقل الإرهابيين على أراضيها واستخدام منافذها البرية والجوية والبحرية وتنظيم الرحلات مباشرة بالتعاون مع المليشيات الإرهابية في ليبيا.

العباني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن إرسال أنقرة للإرهابيين للقتال لصالح الميليشيات يأتي دعما للإرهاب وزعزعة للإستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وقال :”يستوجب ذلك تدخل مجلس الأمن الدولي لمنع تركيا من القيام بهذه التصرفات لا أن يبقى متفرجاً “، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لمنع هذهِ الدولة المارقة وفرض عقوبات عليها واعتبارها دولة تحتضن الإرهاب وتصدره.

ودعا عضو مجلس النواب إلى دعم الجيش الوطني ومناصرته ورفع حظر التسليح عنه في حربه ضد الإرهاب في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية