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إحباط محاولة هروب متهمين خطرين في زليتن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة عدل الوفاق سيطرة أفراد الحراسة بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر في مدينة زليتن على حالة تمرد من بعض النزلاء داخل المؤسسة.

وأشارت وزارة عدل الوفاق في بيان لها إلى قيام مجموعة من المتهمين الخطرين بمحاولة هروب وتمكنهم من الاستيلاء على أسلحة الحراس خلال انشغالهم بتوزيع وجبة الإفطار على الصائمين في المؤسسة ليحدث بعد ذلك اشتباك مع أفراد الحراسة.

وأكد البيان أنه وبفضل حنكة الحرس وتكاتف باقي الأجهزة الأمنية التي هرعت سريعا إلى مقر المؤسسة تمت السيطرة على الوضع ومنع فرار المتهمين الخطرين مشيرا إلى أن حالة التمرد نتج عنها إصابة أحد الحراس وخسائر مادية بسبب إشعال المتمردين النار في المراتب والأغطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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