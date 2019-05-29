إحباط محاولة هروب متهمين خطرين في زليتن

أكدت وزارة عدل الوفاق سيطرة أفراد الحراسة بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر في مدينة زليتن على حالة تمرد من بعض النزلاء داخل المؤسسة.

وأشارت وزارة عدل الوفاق في بيان لها إلى قيام مجموعة من المتهمين الخطرين بمحاولة هروب وتمكنهم من الاستيلاء على أسلحة الحراس خلال انشغالهم بتوزيع وجبة الإفطار على الصائمين في المؤسسة ليحدث بعد ذلك اشتباك مع أفراد الحراسة.

وأكد البيان أنه وبفضل حنكة الحرس وتكاتف باقي الأجهزة الأمنية التي هرعت سريعا إلى مقر المؤسسة تمت السيطرة على الوضع ومنع فرار المتهمين الخطرين مشيرا إلى أن حالة التمرد نتج عنها إصابة أحد الحراس وخسائر مادية بسبب إشعال المتمردين النار في المراتب والأغطية.

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