الجيش الليبي يسلم الإرهابي هشام عشماوي لمصر بعد ثمانية أشهر من اعتقاله

أكد مدير شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة خليفة العبيدي خضوع الإرهابي المصري هشام عشماوي للتحقيق بشكل مستمر طيلة فترة القبض عليه انتهى بتفريغه أمنيا رفقة حارسه الشخصي الذي تم تسليمه هو الآخر.

وأكد العبيدي في حديث للمرصد بأن التحقيقات تشير لتنقله في عدد من المدن والقرى منها مدينة بنغازي لفترة حيث أشرف على تدريب عناصر إرهابية في معسكراتها وجهزهم لشن عمليات مركزة في مصر وليبيا ضد جيوش البلدين ،مشيرا إلى أن التحقيقات مع عشماوي ورفيقه من قبل الإدعاء العسكري الليبي كشفت عن معلومات وصفها بأنها غاية في الأهمية معززة بالأدلة الملموسة عن دعمه وعلاقته بشخصيات ليبية بارزة منها عسكرية وسياسية ودينية وأخرى منتمية لتنظيم الإخوان بينهم من تولى مناصب رسمية .

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