جمعية رؤية تُحدد أول أيام العيد في ليبيا

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك أن “الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر في كل الدول التي تعتمد على تحقق رؤية الهلال لتأكيد بداية الأشهر الهجرية”.

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أمس حول تحري هلال شهر شوال أن: “يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو سيكون أول أيام الشهر في الدول التي لا تشترط تحقق رؤية الهلال”.

وأشارت رؤية إلى أنه وبناء على الحسابات الفلكية القطعية فإن عملية الاقتران المركزي بين القمر والشمس بالنسبة للأرض “بداية تولد هلال شهر شوال” ستحدث يوم الاثنين الذي يُصادف 29 رمضان، لكن رؤيته ستتعذر على الكثير من الدُول بينها ليبيا.

وبحسب جمعية رؤية، فإن رؤية الهلال عبر جهاز التلسكوب ستكون مُمكنة من قارة أميركا الجنوبية وجنوب غرب أميركا الشمالية.

وحول أسباب تعذّر رؤية الهلال في غير هذه المناطق، أوضحت رؤية أن وقوعه في منطقة وهج شديد للشمس بفترة غروبها سيجعل من رؤيته أمراً صعباً سواء بالعين المُجردة أو التلسكوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية