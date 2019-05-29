فيديو.. ضباط أتراك يدربون المليشيات بطرابلس

طرابلس-العنوان

أظهر تسجيل مرئي نشرته شعبة الإعلام الحربي، يوم الثلاثاء، قيام ضابط تركي بتدريب أفراد المليشيات المسلحة على قيادة المُدرعات التي جرى تسليمها من قبل الحكومة التركية لدعم المليشيات في طرابلس.

ووصلت إلى ميناء طرابلس الخاضع للمليشيات سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية قادمة من ميناء سامسون التركي، يوم 18 مايو الجاري.

ووصلت الشحنة بعد إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان دعم حكومته لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وأوضحت الشعبة، أن هذا الفيديو تم العثور عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم من أفراد المليشيات.

وأبرز التسجيل أصوات الضباط الأتراك وهم يتحدثون باللغة التركية.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي، وصول عدد من ضباط الجيش التركي إلى طرابلس بهدف تكوين غرف عمليات عسكرية، وكذلك لتدريب أفراد “الحشد المليشياوي” والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج ليبيا عن طريق تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية