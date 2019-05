أصدر مدير أمن شحات عقيد خالد عبد الله، تعليماته بتأمين حركة الأسواق في المدينة، خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان حتى حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد مدير أمن شحات أن الخطة ستُشارك في تنفيذها كافة المراكز والأقسام التابعة للمديرية، حيث تتضمن تأمين مداخل ومخارج المدينة، إلى جانب تنظيم حركة السيّر، وحل المختنقات نتيجة للازدحام وتأمين الأسواق والمحال التجارية.

وتأتي هذه الخطوة عقب تسييّر مديرية أمن شحات دوريات لتأمين المساجد أثناء صلاة التراويح منذ بداية الشهر الفضيل.

The post مدير أمن شحات يُصدر تعليماته بتأمين حركة الأسواق في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية