أكد عضو مجلس النواب محمد العباني ، أن إرسال أنقرة للإرهابيين للقتال لصالح الميليشيات يأتي دعما للإرهاب وزعزعة للاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وطالب العباني ، خلال تصريحات صحفية له، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لمنع تركيا من القيام بهذه التصرفات.

ودعا عضو مجلس النواب إلى دعم الجيش الوطني ومناصرته ورفع حظر التسليح عنه في حربه ضد الإرهاب في طرابلس.

