اللواء المنصوري: هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميلشيات بسبب الأسلحة التركية

ليبيا – أكد آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري على أن قوات الجيش كبدت القوات التابعة للوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في محاور القتال جنوب طرابلس

المنصوري قال في تصريحات لقناة 218 إن هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميلشيات واتهامات لبعضهم البعض من استيلاء مجموعات معينة على السلاح والذخائر مقللاً من أهمية تزويد تركيا لمجموعات الوفاق بالسلاح.

ولفت إلى أنه لن يحدث أي فرق لأن تركيا ليس بإمكانها إعطاء القلوب الصادقة والمحبة للوطن ولن تستطيع منح هذه المليشيات عزائم الرجال، مشيراً إلى أن مقتل بن دردف ليس بالغريب لأن من يقاتلون الجيش هم خليط من التنظيمات الإرهابية التي سبق لها وضع علم القاعدة وداعش في محور السواني .

كما شدد المنصوري على أن القيادة العامة للجيش وضعت خطة لحماية المدنيين قبل عملية التحرك لتحرير العاصمة.

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