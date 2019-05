اجتمع وزير تعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل مع وكيله عادل جمعة ومديري المراكز والهيئات والمصالح التابعة للوزارة.

وناقش الاجتماع المناهج التعليمية والبحوث التربوية شهد متابعة سير عمل كافة الجهات التابعة للوزارة وتدارس الاستعدادات النهائية لإنهاء العام الدراسي 2018-2019.

كما تطرق إلى مناقشة ميزانية التنمية الخاصة والمشاريع الجاري العمل على تنفيذها في قطاع التعليم خلال العام 2019.

