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خطة أمنية قبل العيد وبعده في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت مديرية أمن طبرق خطة لتأمين المدينة تستمر إلى ما بعد انتهاء الاحتفالات بعيد الفطر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن طبرق صفي خطاب إلى أن تنفيذ الخطة سيكون في إطار غرفة عمليات موحدة.

من جانبهم بدأ السكان الدخول في أجواء العيد المفرحة من خلال إطلاق مهرجان للتسوق في المدينة.

هذا ولم تمنع الأوضاع التي تمر بها البلاد الليبيين من الاحتفال بالعيد ليبقى التحدي الأمني الأكبر في ليبيا هو انتشار السلاح وعدم احتكاره من قبل القوات المسلحة والأمنية النظامية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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