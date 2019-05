قال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أنه لا مجال للتفاوض مع المشير خليفة حفتر ولن يثق فيه بعد.

وأضاف السراج، في تصريحات لراديو وتلفزيون سويسرا، أن “تقسيم ليبيا خط أحمر ولن يحدث أبدا، وأنه سيسلم البلاد موحدة كما استلمها لمن يأتي بعده”.

وأكمل السراج، أنه “عندما تعين كان هناك أكثر من 100 مجموعة مسلحة في طرابلس وقد نجح في دمج معظمها ولا يوجد اليوم سوى أربع مجموعات مسلحة على الأكثر”.

The post السراج: كان هناك 100 مجموعة مسلحة في بداية تعيني والآن 4 مجموعات فقط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية