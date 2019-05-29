اخبار ليبيا الان

السراج: كان هناك 100 مجموعة مسلحة في بداية تعيني والآن 4 مجموعات فقط

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال رئيس حكومة الوفاق  فايز السراج أنه لا مجال للتفاوض مع  المشير خليفة حفتر ولن يثق فيه بعد.

وأضاف السراج، في تصريحات لراديو وتلفزيون سويسرا، أن “تقسيم ليبيا خط أحمر ولن يحدث أبدا، وأنه سيسلم البلاد موحدة كما استلمها لمن يأتي بعده”.

وأكمل السراج، أنه “عندما تعين  كان هناك أكثر من 100 مجموعة مسلحة في طرابلس وقد نجح في دمج معظمها ولا يوجد اليوم سوى أربع مجموعات مسلحة على الأكثر”.

The post السراج: كان هناك 100 مجموعة مسلحة في بداية تعيني والآن 4 مجموعات فقط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كلام الامعة فائز السراق يمكن ان يكون حدوته للاطفال لانه هزل ويقول ساسلم البلد لمن بعدى هو انت فاكر نفسك ريس بجد انت مجرد دمية فى يد مليشيات تسيطر على مساحة محدودة اما المشير خليفة حفتر فهو من يسيطر على غالبية البلاد وكلمته مسموعة لديه قوات نظامية منصبطة تطيع اوامر قائدها اما انت فامعة لا تستطيع فرض كلمتك على احد من المليشيات المتعددة وهى اكثر من اربعة ياكذاب البقرة والحلبوص والصمود وثوار طرابلس وغنيوة والزاوية وفرسان جنزور وهلم جرا حتى لا تعرف عدد اامليشيات واضح انك غبى المهم انك لن تسلم طرابلس لانك طرطور فيها ولكن ستنتزع من يد المليشيات على يد قائد منتصر ولا نرضى للسيد المشير ان يضع يده فى يد خاين للوطن عميل لتركيا وقطر بل يجب ان توضع يداك القذرة فى الكلببشات وتسلم للعدالة بتهمة الخيانة العظمى والتعاون مع قوى معادية فى محاربة الجيش الوطنى وعقوبتها الاعدام وتسلم لعشماوى بعد ماكنت عشمان قوى فى السلطة

    رد

  • العكس صحيح. اذهب يا كذاب يا اقل من خنزير يا فاسد. من اللي جاب الدمار و الغراب للعاصمه الا انت يا جبانوو يا تافه قاعد تعطي فيهم في دعم مادي من خزينة الليبين الله يلعنك و يلعن اصلك يا مجهول الاصل

    رد