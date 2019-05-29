“السيولة” تُعكّر فرحة أهالي باطن الجبل بالعيد

تقرير 218

يبدو أن الظروف تقف صفا واحدا أمام باقي الأزمات في وجه المواطنين بمنطقة باطن الجبل فبعد انقطاع التيار الكهربائي عن فرع مصرف الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية أعاد الفرع فتح أبوابه أمام عملائه دون توفر السيولة الأمر الذي عكر مزاج المواطنين مع قرب فرحة عيد الفطر.

مراسل قناة 218 في المنطقة أفاد بأن السكان في انتظار دفعة جديدة من السيولة النقدية خصصها المصرف المركزي وسط سباق مع الزمن مع قرب نهاية رمضان.

وشرع بعض المواطنين في بيع مدخراتهم من العملة الأجنبية واستبدالها بالدينار في محاولة للحصول على النقد المحلي، وقسم آخر باع البطاقة المصرفية المخصصة لأرباب الأسر أيضا لنفس الغرض و تأتي هذه المساعي وسط تسهيل المبيعات من التجار وأصحاب المحلات أمام المواطنين ليتمكنوا من شراء مستلزماتهم.

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