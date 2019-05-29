رئيس هيأة الرقابة الإدارية يبحث مع مؤسسة الموارد المائية مشاكل المياه في بعض المناطق

البيضاء 29 مايو 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب الأستاذ عبد السلام الحاسي، اجتماعًا مع رئيس مجلس الهيأة العامة للموارد المائية عوض الدرسي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بمكتب رئيس هيأة الرقابة في بلدية البيضاء، مناقشة بعض المشاريع التي تعتزم الهيأة تنفيذها لحل مشكلة نقص المياه في بعض المناطق، وكذلك المشاريع القائمة حاليًا ونسب الإنجاز فيها، ومعدلات السداد لتلك الالتزامات وأسباب تعثُر بعض المشاريع نتيجة عدم سداد مستحقات تلك المشاريع.

وأكد رئيس هيأة الرقابة الإدارية على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء في التعاقد وتنفيذ هذه المشاريع، والاهتمام بالمشروعات الكبرى التي تخدم المناطق الكبرى، لكون المواطنين بهذه المناطق يُعانون من نقص المياه منذ أشهر، وفي ظل الظروف الراهنة لابد من وضع حلول عاجلة لمشكلة المياه في كافة المناطق التي تُعاني من نقص الإمداد المائي.

وبدوره، قدّم مدير الإدارة العامة الرقابة على الهيئات والشركات، ومهندسين من الهيأة، شرحًا تفصيليًا للمراحل التي وصلت إليها الإجراءات الفنية، بخصوص خط النهر من خزان عمر المختار إلى خزانات التجميع بمدينة المرج والأبيار، كما تم عرض المنظومة الخاصة بعقود المشاريع بالهيأة العامة للمياه، ونسب إنجاز كل مشروع والمصروف عليه. (وال – البيضاء) أ م/ ر ت

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