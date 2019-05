الجيش: لا يوجد إرهابيين آخرين مطلوب تسليمهم للقاهرة

قال العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إن “تسليم الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية جاء وفق اتفاقيات التعاون الأمني المشترك بين البلدين”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أن ” عشماوي تم تسليمه أمس للقاهرة بعد التحقيق معه، بسبب تورطه في قضايا قتل وجرائم إرهابية”.

وبشأن إمكانية تسليم عناصر أخرى شاركت العشماوي في عملياته الإرهابية بالقاهرة، قال المحجوب: “لا أعتقد أن هناك إرهابيين آخرين مطلوب تسليمهم للقاهرة، هشام عشماوي فقط على القائمة”.

