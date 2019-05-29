دليل جديد على تورط تركيا في دعم الإرهاب في ليبيا

طرابلس-العنوان

وثق تسجيل مرئي نشرته شعبة الإعلام الحربي تورط تركيا من جديد في دعم الإرهاب والمليشيات ليبيا. وكانت القوات المسلحة قد أكدت بالأدلة ضبط سفن تركية تنقل أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية.

ويظهر شريط فيديو ضباطا أتراكا يدربون أفرادا من ميليشيات على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

ووفقا لشعبة الإعلام الحربي، فقد وصل عدد من ضباط الأتراك لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا عبر تركيا على المدرعات والأسلحة التي وصل آخرها في 18 مايو إلى ميناء طرابلس.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق، إن أسلحة وطائرات تركية مسيرة (درونز) وصلت إلى أيدي ميليشيات طرابلس.

وأوضح أن “هناك دعما تركيا للميليشيات، وقد استخدمت طائرات دون طيار تركية”.

ولفت إلى أن “استخدام التقنيات يحتاج إلى وقت كبير من الإعداد والتدريب والتجهيز، لكن دخول الطائرات المسيرة في غضون 48 ساعة يدل على أن هناك أجانب يشرفون على تسيير هذه الطائرات”.

وتلقى الحكومة التركية انتقاداتٍ شديدة من قبل الدول العربية والغربية، في دعمها للتطرف في منطقة الشرق الأوسط لخدمة مصالحها.

وتعتبر تركيا ملاذًا آمنًا لقيادات ونشطاء الإخوان المسلمين من عدة دول عربية بينها ليبيا، والذين تعتبرهم بلدانهم الأصلية إرهابيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية