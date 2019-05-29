هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني تختتم موسمها الثقافي الرمضاني

بنغازي 29 مايو 2019 (وال)- اختتمت إدارة المهرجانات بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، فعاليات الموسم الثقافي الذي يقام كل يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

هذا وقد اختتمت فعاليات مساء الثلاثاء بقاعة مركز وهبي البوري الثقافي، بإقامة ندوة بعنوان “الفن والثقافة حوارية في محاربة الإرهاب”، بمشاركة العديد من الأساتذة بينهم: خليل العريبي، محمد المسلاتي، فرج بوفاخرة”، وبحضور رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة جمعة الفاخري.

هذا وأدار الجلسة الأستاذ خليل العريبي، تم خلالها الحديث عن دور الفن والثقافة، لتبين كيفية التمييّز بين الفكر الهدم والفكر المتطرف، كما تم الحديث عن كافة أساليب الفن لمحاربة التطرف والعنف، وعن كيفية زيادة المعرفة لقضاء على كافة الأساليب الهدامة، كما تم الحديث عن كيفية البحث عن الحقيقية بكافة أساليب وأدوات الفن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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