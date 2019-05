بثت شعبة الإعلام الحربي لقطات تظهر وجود فريق عسكري تركي في طرابلس يشرف على تدريب قوات حكومة الوفاق

على المدرعات التركية التي وصلت حديثاً.

وعثر على هذه المقاطع في هاتف أحد المقاتلين المعتقلين وفقا لما أعلنته الشعبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

