لجنة الخارجية النيابية: تحرك الجيش نحو طرابلس مؤشر على تعثر العملية السياسية

أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن استغرابها لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول تحركات الجيش نحو مدينة طرابلس.

اللجنة قالت في بيان إن سلامة أغفل الحديث عن تعثر عمل البعثة وعدم شفافيتها والمبالغة في تقدير النجاح وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها البعثة ، موضحة أنها حاولت مرارا التحذير من عواقب ما وصلت إليه أمور البلاد ولم تلتفت البعثة لهذا التحذير ، مؤكدة أن تحرك الجيش نحو طرابلس هو مؤشر على تعثر العملية السياسية.

وأشارت اللجنة إلى أن الترتيبات الأمنية التي تم الاتفاق عليها منذ ثلاث سنوات لم يتم تنفيذها وأصبحت حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة فيما بعد نتيجة لعدم تنفيذ هذه الترتيبات، بيد مجموعات مسلحة تتحكم في موارد الليبيين والخدمات المقدمة لهم بحسب البيان.

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