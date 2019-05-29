إصابة عنصر بالشرطة القضائية أثناء حالة تمرد بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر

أكدت وزارة العدل المفوضة إصابة أحد عناصر الشرطة القضائية بعيار ناري أثناء حالة تمرد بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بمنطقة ماجر جنوب مدينة زليتن.

وقالت إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة في بيان صادر عنها إن مجموعة من المتهمين الخطرين قاموا بمحاولة هروب حيث تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة الحراس أثناء انشغالهم بتوزيع وجبة الإفطار على الصائمين بالمؤسسة ما أسفر عن اشتباك ومواجهة.

وأضافت إدارة العلاقات بالوزارة أن عناصر الحراسة قاموا بالسيطرة على الموقف ومنع فرار المتهمين مطمئنة أهالي النزلاء بسلامتهم وعدم إصابتهم بأي أذى وانتهاء المواجهة دون إصابات في صفوفهم باستثناء الخسائر المادية في المراتب والأغطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا