أفادت مصادر تليفزيوينة، سقوط قذائف عشوائية على حي الملجأ بمنطقة قصر بن غشير مع توارد أنباء عن سقوط عدد من المصابين في صفوف المدنيين.

وأكدت ذات المصادر وقوع خسائر مادية لحقت بعدد من المباني في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش.

