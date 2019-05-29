وحدات منطقة طبرق العسكرية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

تمكنت وحدات منطقة طبرق العسكرية من خلال دوريات استطلاعية مكثفة تقوم بها شملت المناطق الصحراوية والشريط الحدودي مع مصر من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات وكمية أخرى من حبوب الترامدول.

وقال آمر الكتيبة مئة وأربعة عقيد عبدالسلام يونس إن كمية مخدر الحشيش بلغت حوالي تسعمائة كيلو جرام ، بالاضافة الى كمية من حبوب الترامدول تقدر بأربعمائة وخمسين ألف حبة.

وأضاف العقيد يونس أن المهربين كانوا على متن سيارتين إحداهما تحمل الممنوعات والاخرى للحماية حيث تمت مصادرة السيارة التي تحمل الممنوعات بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع المهربين.

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