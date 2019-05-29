استقرار أسعار صرف الدينار أمام العملات الأجنبية

العنوان_ليبيا

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو استقرارها على انخفاض مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الأربعاء، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره على انخفاض اليوم حيث بلغت قيمته 4.395 دينار للبيع و4.385 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق السوداء.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم استقراره أيضا حيث بلغ سعره 4.89 دينار، كما استقر سعر الجنية الأسترليني على انخفاض عند 5.52 دينار.

فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 إرتفاعا نسبياً لتبلغ قيمته 131 دينار بفارق دينار عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وتراجعت أسعار العملات على الرغم من العوامل المؤثرة الأخرى التي تدفع الدينار للتراجع، لكن قلة الطلب على الدولار وسريان شائعات بتعديل ضريبة مبيعات النقد الاجنبي وصرف منحة أرباب الاسر لـ 2019 ساهمت في تراجعها نسبياً.

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