مركز الطب الميداني والدعم يؤكد إصابة مسعف وتضرر سيارتي إسعاف

أكد مركز الطب الميداني والدعم تعرض سيارات الإسعاف التابعة له لاستهداف مباشر بصاروخ موجه ما أسفر عن إصابة أحد المسعفين بشظايا وتضرر سيارة إسعاف وتدمير أخرى واحتراقها بالكامل.

وقال مركز الطب الميداني والدعم في بيان له إن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض فيها سيارات الإسعاف لهذا النوع من الاستهداف أثناء قيام طواقمها بأعمال إنقاذ الجرحى والمصابين وفتح ممرات آمنة للمواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات.

كما جدد العاملون بمركز الطب الميداني والدعم تأكيدهم على أن هذه الأفعال لن تثنيهم عن تأدية واجبهم الإنساني داعين المنظمات المحلية والدولية والأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات وتحييد الأطقم الطبية.

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