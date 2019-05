حرس السواحل ينظم دوريات للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية

قال الناطق باسم جهاز حرس السواحل العميد أيوب قاسم إن لدى الجهاز دوريات شبه يومية يقوم بها الجهاز للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية خلال هذا الوقت ، مؤكدا وروود الكثير من البلاغات من أجل إنقاذ قوارب من عرض البحر.

وأضاف قاسم في تصريحات لقناتنا أن الجهاز يقوم بعمل إنساني إلا أن المنظمات الدولية التي تدعي إنقاذ الأرواح في عرض المتوسط تقوم بخرق السيادة الليبية والتغرير بالمهاجرين غير القانونيين.

