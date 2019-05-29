معالي وزير الصحة يبحث سيّر العمل بالقطاع في المنطقة الشرقية

المرج 29 مايو 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا ضم وكلاء ومديري الإدارات بالوزارة.

هذا وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء بمقر إدارة مستشفى المرج التعليمي، ضم مديري المستشفيات والمراكز الطبية والتخصصية، تقييم عمل المستشفيات، ودراسة المشروعات الجاري تنفيذها بالمستشفيات، والمراكز الطبية والتخصصية، ونسب إنجاز هذه المشاريع، بإضافة إلى التقارير الخاصة بعمل اللجان المركزية والفرعية في توطين العلاج بالداخل، وبرنامج الأطباء الزوار.

وبحث معالي الوزير ما تم تخصيصه من قبل الوزارة لعام 2019م “الباب الثاني – والتحسين والتطوير” وآلية صرف هذه الميزانية، إلى جانب خطة وزارة الصحة في مجال التدريب، والبرامج التعليمية المتمثلة في مجلس التخصصات الطبية، ومعهد القوي العاملة الطبي، بالإضافة إلى برامج الصحة العالمية، وشُعب التمريض بالمستشفيات التعليمية، وتنفيذ الصيدلة السريرية في المستشفيات العامة. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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