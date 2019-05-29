بنغازي .. تعرض إحدى الحواجز الإسمنتية بطريق الهواري للاعتداء من المواطنين

بنغازي 29 مايو 2019 (وال)- تعرض مشروع حواجز الإسمنتية بطريق الهواري، للاعتداء من قبل المواطنين بهدف جزء من الحاجز لفتح طريق للمركبات الآلية.

هذ وقد رصد جهاز الحرس البلدي الاعتداء على الحاجز بطريق الهواري بالقرب من شارع “الكاتربيلر” القريبة من مصنع الإسمنت، حيث بلغت مسافة الحاجز المهدم ما يقارب 25 مترًا.

وأوضح جهاز الحرس البلدي أن الهدف من وراء هذا الاعتداء، هو إجراء فتحة لتقصير المسافة، وعدم قطع مسافة طويلة للوصول إلى الطريق المحاذي.

وأكد جهاز الحرس البلدي أنه ستتخذ ضد الفاعلين الإجراءات القانونية، بتغريمهم وتكليفهم بإعادة بناء الحواجز الأسمنتية على نفقتهم الخاصة جراء ما ارتكبوه.

في المقابل، أكدت بلدية بنغازي أن مثل هذه الأعمال، تُعد تعدي جائر وانتهاك للطريق العام.

وطالبت بلدية بنغازي السادة المواطنين بضرورة المحافظة على الطريق العام، حيث يُعد ذلك واجب وطني ومسؤولية اجتماعية تقع على عاتق كل مواطن.

وحذرت بلدية بنغازي من إن من يقوم بمثل هذه الأفعال غير الحضارية والمرفوضة جملة وتفصيلا، ستتخذ ضده الإجراءات القانونية. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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