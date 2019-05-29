بعد تسليم العشماوي لمصر.. السيسي يؤكد استمرار الحرب على الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه”.

جاء ذلك تعقيبًا على تسلم السلطات المصرية، من قوات الجيش الوطني الإرهابي هشام العشماوي، مساء أمس الثلاثاء .

وأضاف السيسي، فجر اليوم الأربعاء على حسابه الخاص بتويتر، أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداء لأجل الوطن، عاشت مصر برجالها”.

وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.

عاشت مصر برجالها.#صقور_مصر#تحيا_مصر

— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 28, 2019

وتسلمت السلطات المصرية، من قوات الجيش الليبي الإرهابي هشام العشماوي، على هامش زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

يشار إلى أن عشماوي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، بعد أن استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات معه من قبل قوات الجيش الليبي .

ويعتبر الإرهابي العشماوي زعيم تنظيم المرابطين الموالي لتنظيم القاعدة والذي ألُقي القبض عليه في درنة شهر أكتوبر الماضي بعد استكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي.

واُتهم “عشماوي” بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة “101 حرس حدود”، بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24