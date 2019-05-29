السيسي بعد تسلم العشماوي : الحرب على الإرهاب لم تنتهي بعد

العنوان_القاهرة

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه”.

جاء ذلك تعقيبًا على تسلم السلطات المصرية، من قوات الجيش الوطني الإرهابي هشام العشماوي، مساء أمس الثلاثاء .

وأضاف السيسي، فجر اليوم الأربعاء على حسابه الخاص بتويتر، أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداء لأجل الوطن، عاشت مصر برجالها”.

وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.

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