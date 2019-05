المتوسط:

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مع نظيره المصري سامح شكري الحاجة الملحة من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس إن بومبيو وشكري تحدثا عن سبل منع المزيد من التصعيد في ليبيا ، متطلعين لمواصلة الشراكة الثنائية في قضايا الأمن القومي المهمة بما في ذلك مواجهة الأنشطة الخطيرة بإيران بحسب أورتاغوس .

