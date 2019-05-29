بلدية بنغازي تضع هذه الحلول لمعالجة المشاكل البيئية بالمدينة

عقد عضو المجلس التسييري ببلدية بنغازي أحمد الطيرة اجتماعا أمس الثلاثاء مع مدير فرع الهيئة العامة للبيئة بنغازي وليد الهلالي وأستاذ الهندسة البيئية بجامعة بنغازي الدكتور فرج المبروك.

وتناول الاجتماع ما تعانيه مدينة بنغازي من مشاكل بيئية والملاحظات الواردة بكتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبحث الاجتماع وضع آلية حلول مناسبة تحقق إصحاحا للبيئة في المدينة.

وخلص الاجتماع الى تشكيل فريق استشاري بالخصوص وتحديد أهم الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر على النحو التالي، ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ابتداء من مصادر الثلوث الى التخلص منه، ملف التلوث بالمخلفات السائلة الصرف الصحي، ملف ارتفاع منسوب المياه، ملف المخلفات الخطرة، ملف بحيرة 23 يوليو ومصادر التلوث، وسيقوم الفريق بالاتصال بجهات الاختصاص والتنسيق معها في إدارة هذه الملفات.

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