عمليات الكرامة توضح اخر التطورات.. وتؤكد: خسائر الميليشيات دفعتها للقيام بهذا الأمر

اوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة اخر التطورات الأخيرة، مؤكداً إن استنزاف قدرات العصابات القتالية بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفهم وفي آلياتهم وفي معنوياتهم في مواجهاتهم للقوات المسلحة أجبرهم للجوء إلى جلب المرتزقة.

وقال البيان الصادر عن المركز وأورده على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن جلب المجموعات المسلحة للمرتزقة يدل على أن القضية التي يقاتل من أجلها هؤلاء ليست قضية وطن بل هي قضية فرض إرادة حكم على الشعب الليبي بالقوة.

وأضاف المركز إن من يحكم المشهد هي العصابات المتطرفة غير المسؤولة والتي لا يهمها أين تذهب أموال الليبيين وتعبث بأمنهم ,ولا يهمها أن إطالة أمد القتال حتي تبقى في السلطة .

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن هناك تراجعا لدى الشباب الذين التحقوا بالمليشات لقتال القوات المسلحة بعد أن أدركوا مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي بحسب البيان.

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