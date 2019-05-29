بالفيديو ..ضابط تركي يدرب قوات الوفاق بطرابلس

ظهر فيديو جديد نشرته شعبة الاعلام الحربي في الجيش الليبي لضابط تركي يدرب مقاتلي حكومة الوفاق قيادة مدرعات، وصلت من الشمال التركي بسفينة رست في 18 مايو الجاري في ميناء طرابلس.

واتهم “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر تركيا بإرسال الضباط إلى ليبيا لدعم “المليشيات” بالعاصمة وتدريب المسلحين على قيادة المدرعات والأسلحة التي ترسلها تركيا إليهم، بدليل الفيديو الذي نشرته “شعبة الإعلام الحربي” التابعة للجيش الوطني الليبي في منصاتها بمواقع التواصل، مرفقا مساء أمس الثلاثاء بعبارة “هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم”، كدليل على ما ذكرته “الشعبة” أيضا، وهو أن الجيش التركي يقوم بتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي في ليبيا.

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