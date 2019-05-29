وزارة التعليم تعتمد خطة اليونيسف في ليبيا

اعتمدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق خطة اليونسيف في ليبيا للعامين 2020/2019م والتي تشمل عـدد من المشـاريع المختلفة في قطاع التعليم والتي جـاءت من خـلال الاجتمـاعـات العديدة والمختلفة بين المنظمة والإدارات والمصالح التابعة للوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه تم اعتماد الخطة من طـرف وكيـل وزارة التعليـم عادل جمعة وممثـل اليونـسيـف في ليبيا عبدالـرحمـن الغنـدور.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق وقعت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” خطة عمل 2019-2020 وذلك لسن سياسات وطنية لحماية حقوق الطفل وتطوير نظم حماية الطفل وتنفيذها.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق أن الوثيقة تعتبر إحدى الآليات التي تعتمدها الوزارة في عملها فيما يخص الطفولة.

وقالت اليونيسف في وقت سابق إنها لكي تتمكن من مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الآخذة بالازدياد في طرابلس وغرب ليبيا، فإنها تناشد بشكل عاجل للحصول على 4.78 مليون دولار أمريكي.

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