المتوسط:

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن تركيا هي التي تتحمل مسؤولية حرية إقامة وتنقل الإرهابيين على أراضيها واستخدام منافذها البرية والجوية والبحرية وتنظيم الرحلات مباشرة بالتعاون مع من وصفهم بالمليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس أن إرسال أنقرة للإرهابيين للقتال لصالح الميليشيات يأتي دعما للإرهاب وزعزعة للإستقرار وتهديدا للسلم والأمن الدوليين ، مشيرا الى أن ذلك يستوجب تدخل مجلس الأمن الدولي لمنع تركيا من القيام بهذه التصرفات لا أن يبقى متفرجا “وفرض عقوبات عليها واعتبارها دولة تحتضن الإرهاب وتصدره داعيا إلى دعم الجيش الوطني ومناصرته ورفع حظر التسليح عنه في حربه ضد الإرهاب في طرابلس حسب قوله.

The post برلماني يتهم تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية