السراج يجتمع برئيس الأركان العامة لقوات الوفاق وأمراء المناطق العسكرية

اجتمع اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج برئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، و بحضور أمراء المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي ، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان ، والوسطى لواء محمد الحداد.

واطلع السراج على تقارير عن جاهزية القوات والأوضاع الميدانية وتطوراتها في محاور القتال المختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، حيث أكد رئيس الأركان العامة وأمراء المناطق على أن قوات الجيش الليبي والقوات المساندة تخوض القتال وفقاً لمتطلبات المرحلة الثانية والتي يجري تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لها، وبتنسيق كامل بين المحاور وخطوط القتال. هذا وقد أثنى السراج على بسالة المقاتلين وكفاءتهم في صد الاعتداء الغادر والتحول الناجح إلى حالة الهجوم ودحر المعتدي، كما أكد على أهمية تنفيذ إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، وحسن معاملة الأسرى والجرحى والالتزام بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان.

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