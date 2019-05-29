السراج يجتمع بأمراء مناطقه العسكرية ويصرح: تحولنا بنجاح إلى حالة الهجوم ودحر المعتدي

ليبيا – اجتمع السراج اليوم الأربعاء بصفته ” القائد الأعلى للجيش ” برئيس أركانه الفريق محمد الشريف، وبحضور أمراء المناطق العسكرية التابعة للرئاسي أسامة جويلي ، وعبد الباسط مروان ، ومحمد الحداد.

السراج إطلع على تقارير عن جاهزية قواته والأوضاع الميدانية وتطوراتها في محاور القتال المختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها.

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وأكد الشريف أمراء المناطق العسكرية للسراج على أن قواتهم ومن وصفوهم بـ”القوات المساندة” تخوض القتال وفقاً لمتطلبات المرحلة الثانية والتي يجري تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لها، وبتنسيق كامل بين المحاور وخطوط القتال.

وأثنى السراج على ما وصفه بـ” بسالة المقاتلين وكفاءتهم” في صد ما وصفه بـ” الاعتداء الغادر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والتحول الناجح إلى حالة الهجوم ودحر من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) حسب زعمه.

وأكد رئيس الرئاسي في ختام اجتماعه على أهمية تنفيذ إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، وحسن معاملة الأسرى والجرحى والإلتزام بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية