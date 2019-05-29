عودة الكهرباء الى هذه المناطق بعد انقطاعها بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توصيل خط التبة / الحديد جهد 30 ك.ف من الطرفين في اتجاه حلقة ابوعرقوب.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه جرى الانتهاء من صيانة الخط وإرجاع التغذية لمحطات التبة – المدفعية – الدقيق – النهر التي فقدت التغذيه منذ يوم السبت الماضي نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس.

واندلعت منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 562 قتيلاً و 3417 جريحًا منهم 146 بالإضافة إلى نزوح نحو 82.000 شخص.

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