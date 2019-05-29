تواصل الاعتداءات على خطوط النهر الصناعي

تعرضت الغرفة رقم (670+37) بخط إجدابيا – بنغازي قرب تقاطع طريق إجدابيا – طبرق إلي إعتداء أمس الثلاثاء من قبل بعض المواطنين لقيامهم بتوصيلات غير شرعيه، الأمر الذي تعذر إصلاحها بسبب إرتفاع الضغط بالغرفة التى تم الإعتداء عليها حيث وصل إلي (8 بار ) .

وأكدت إدارة التشغيل والصيانه بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي أن فرق التشغيل والصيانه بموقع إجدابيا تقوم حالياً بإعداد خطة للطواريْ لمحاولة علاج التسرب الذي قد يؤدي إلي تخفيض الإمداد المائي أو انقطاعها بخط إجدابيا بنغازي وخط إجدابيا سرت .

وطالبت إدارة الجهاز جميع الجهات المختصه الشرطيه والأمنيه ومجالس البلديات بالمدن والمناطق التى يمر بها خطوط منظومة النهر الصناعي إتخاذ الإجراءات الرادعه ضد المعتدين حيث يعتبر مثل هذه الإعتداءات جريمه تهدد إستمرار التدفق المائي إلي المدن .

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